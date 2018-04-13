» «أردوغان» يتوسط بين «بوتين» و«ترامب» لوقف التصعيد في سوريا

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أردوغان وبوتين وترامب
أردوغان وبوتين وترامب

خالد الشرقاوي

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أردوغان

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ترامب

السلام

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه دعا نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، إلى إحلال السلام في المنطقة، معتبرا أن "زيادة التوتر أمر غير صائب".

وذكر "أردوغان" في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة، أنه بحث مع نظيريه ترامب وبوتين هاتفيا، التطورات الأخيرة في سوريا، وسبل إرساء السلام فيها.

وقال "أردوغان": "نطالب الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وجميع قوات التحالف، بإبداء حساسية أكبر حيال الوضع في سوريا"، وأضاف معلقا عن التوتر بين موسكو وواشنطن حول سوريا: "يبدو أن الأجواء أصبحت لينة قليلا، واتصالاتنا مستمرة".

وتابع: "صحيح أن الأسلحة الكيميائية تتمتع بأرضية مختلفة جدا في القوانين الدولية، إلا أنه يجب علينا ألا نتجاهل أيضا الأسلحة التقليدية".

وأستطرد: "هل الناس يُقتلون أكثر بالأسلحة الكيميائية أم التقليدية؟ بالطبع حالات الموت بالأولى مفجعة وكارثية للغاية، ولكن في الجانب الآخر يُقتل الناس بوحشية عبر الأسلحة التقليدية، دون التمييز بين الأطفال والنساء والمسنين، لذلك طالبنا ونطالب أمريكا وروسيا وجميع قوات التحالف بمراعاة هذا الأمر".

وجاءت هذه المكالمات في ظل توتر متزايد على خلفية إعلان الولايات المتحدة أواخر الأسبوع الماضي أنها سترد على ما تصفه بالهجوم الكيميائي في مدينة دوما بسوريا، وحمّلت السلطات السورية المسؤولية عن تنفيذه.


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