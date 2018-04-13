  • الجمعة 13 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:42 م
بحث متقدم
خليفة حفتر

الكشف عن تطورات جديدة بشأن وفاة "حفتر"

عمرو الجارحي

6 أهداف هامة في مشروع الموازنة العامة الجديدة

الشرطة الإيطالية أرشيفية

إيطاليا تطرد مصرياً لأسباب تتعلّق بـ "أمن الدولة"

حفتر

بدائل مصر فى ليبيا بعد «حفتر»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

للمرة الرابعة.. هل يمدد «السيسى» حالة الطوارئ؟

جنينة

سيناريوهات تنتظر «جنينة» بعد إحالته للمحاكمة العسكرية

سد النهضة

بعد اتهام مصر بإفشالها.. ما مصير مفاوضات سد النهضة؟

حسن البنا بين الإخوان

صندوق الأسرار.. شهادات كتمها الإخوان.. وكشفتها الأزمات

.

أسرار عملية «ديموكليس» الاستخباراتية ضد مصر

عبود الزمر

«الزمر» يوجه نداء للمحكمة الإدارية العليا

إيطاليا تطرد مصرياً لأسباب تتعلّق بـ "أمن الدولة"

آخر الأخبار

الشرطة الإيطالية أرشيفية
الشرطة الإيطالية أرشيفية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تجديد حبس 8 من "ألتراس الأهلي"

#

السبت.. محاكمة 213 متهمًا من عناصر"تنظيم بيت المقدس"

#

تجديد حبس "خرم" 15 يومًا على ذمة قضية "مكملين 2"

#

إيطاليا تطرد مواطن مصري من البلاد

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، مساء الجمعة، طرد مواطن مصري من البلاد لأسباب "تتعلق بأمن الدولة".
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن "وزير الداخلية ماركو مينيتي، وقع أمراً بطرد مواطن مصري (لم تسمه)، يبلغ من العمر 28 عاماً، لأسباب تتعلق بأمن الدولة".
وأشارت أن "إدارة السجون (تابعة للداخلية) أفادت بأن الرجل الذي كان سجيناً في تورينو (شمال غرب) كان أظهر ميولاً متزايدة نحو التطرف والترويج للأنشطة الجهادية في صفوف زملائه الذين أشاروا إلى نزعته الأصولية التي لم تتغير وأفصح عنها رغم عزله في الآونة الأخيرة".
ولم يذكر البيان السبب الذي سُجن بسببه المواطن المصري في الأساس.
وتابع أنه "نظراً لهذه المعطيات فقد تم ترحيل المصري، حيث أعيد جواً إلى بلاده اليوم برحلة جوية من مطار تورينو إلى القاهرة".
ولفتت الوزارة أن هذه هي حالة الإبعاد رقم 32 لأجانب منذ بداية العام الحالي، لأسباب "تتعلق بالأمن العام"، فيما بلغ المجموع 269 مبعدا عن البلاد منذ عام 2015، حسب البيان.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما أعلنته الداخلية الإيطالية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» تصادم بـ"الزفة".. إصابة عريس وعروسة فى الغربية
» "المالية": ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين
» «بكري»: رحم الله خليفة حفتر
» سقوط أول شهيد فلسطيني في «جمعة رفع العلم»
» «أردوغان» يتوسط بين «بوتين» و«ترامب» لوقف التصعيد في سوريا
» «حافظ» يرفع راية التحدي في وجه ثنائي الزمالك
» الزمالك يكشف سبب إقالة «غريب» من قطاع اليد
» الأهلي يتخطى كمين الداخلية.. ويتأهل لدور الـ8 بالكأس
» تحقيق دولى: سوريا استخدمت الكيماوى 34 مرة
» سمسار يقتل طفلاً أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين