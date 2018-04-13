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المستشار النمساوي: الحكومة مُصرّة على حظر الحجاب

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المصريون ووكالات

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قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، لممثلي الجماعة الإسلامية في البلاد، إن الحكومة مُصرّة على حظر الحجاب في رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية.
جاء ذلك في اجتماع عقده كورتس، اليوم الجمعة، مع رئيس الجماعة الإسلامية بالنمسا، إبراهيم أولغون، ورئيسة الفرع النسائي للجماعة كارلا أمينة باغاجات، لمناقشة قضية حظر الحجاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية.
وأضاف كورتس، أن الحكومة اليمينية لديها خط "واضح ومحدد" حول حظر الحجاب.
من جهته، قال رئيس الجماعة الإسلامية بالنمسا لمراسل الأناضول، إن الاجتماع عقد بطلب من كورتس، وأنه نقل للمستشار النمساوي الموقف الواضح للجماعة الإسلامية من موضوع الحجاب.
وأضاف أولغون، إن "الحجاب أحد أهم العناصر الأساسية في الإسلام، وليس له علاقة بمسألة الاندماج، وينبغي ألا ينتظر أحد منا أن نغير ديننا".
وأفاد بأن منظمتهم تمثل نحو 600 ألف مسلم يعيشون في النمسا (من أصل 9 ملايين نسمة)، مؤكدا "عدم السماح لأي حزب باستغلال دين الإسلام كأداة بالسياسة".
وأعلن المستشار النمساوي، في 4 أبريل/ نيسان الجاري، أنه أعطى تعليماته لـ 3 وزارات لإعداد مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.
وأضاف أن القانون سيحمل اسم "حماية الأطفال"، والهدف منه منع تشكل مجتمعات موازية داخل البلاد.
تجدر الإشارة أن صعود موجة اليمين المتطرف المعادي للمسلمين والأجانب، انعكست بشكل بارز على الحياة الاجتماعية في النمسا عام 2015، وتصاعدت بشكل كبير مع حصول مرشح اليمين المتطرف نوربورت هوفر، على 46 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتقدم الكبير الذي حققه حزبه. -

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