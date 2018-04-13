» تصادم بـ"الزفة".. إصابة عريس وعروسة فى الغربية

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مصرع عروسين داخل شقتهما ليلة الزفاف بالغربية

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شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي بمدخل مدينة طنطا انقلاب سيارة عروسين ، مما أدى إلى إصابتهما بكدمات اضافة الى إصابة سائق السيارة بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعى بطنطا .

و تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة عروسين أمام كازينو كارليتو بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بمدخل مدينة طنطا ، مما أدى إلى إصابتهما بجروح وكدمات علاوة على إصابة السائق "عبدالرحمن مجدي" بجرح قطعي في الرأس وجروح في الوجه وكدمات متفرقة بكل أنحاء جسمه، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقى العلاج .

 يذكر أن المكان الذى وقع فية الحادث قد شهد عدة حوادث قبل ذلك كان أخرها مصرى 3 طالبات فى كلية الطب فى العام قبل الماضى

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