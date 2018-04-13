  • الجمعة 13 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:42 م
بحث متقدم
خليفة حفتر

الكشف عن تطورات جديدة بشأن وفاة "حفتر"

عمرو الجارحي

6 أهداف هامة في مشروع الموازنة العامة الجديدة

الشرطة الإيطالية أرشيفية

إيطاليا تطرد مصرياً لأسباب تتعلّق بـ "أمن الدولة"

حفتر

بدائل مصر فى ليبيا بعد «حفتر»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

للمرة الرابعة.. هل يمدد «السيسى» حالة الطوارئ؟

جنينة

سيناريوهات تنتظر «جنينة» بعد إحالته للمحاكمة العسكرية

سد النهضة

بعد اتهام مصر بإفشالها.. ما مصير مفاوضات سد النهضة؟

حسن البنا بين الإخوان

صندوق الأسرار.. شهادات كتمها الإخوان.. وكشفتها الأزمات

.

أسرار عملية «ديموكليس» الاستخباراتية ضد مصر

عبود الزمر

«الزمر» يوجه نداء للمحكمة الإدارية العليا

مصرع 40 عاملا في انهيار منجم ذهب بالكونغو

عرب وعالم

منجم ذهب
منجم ذهب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مصرع 257 في أسوأ حادث طيران في تاريخ الجزائر

#

روسيا.. ارتفاع ضحايا حريق كيميروفو إلى 40 قتيلا

#

بالفيديو.. السيسي لأحد المواطنين: "أمال إحنا قاعدين بنعمل إيه"

#

قاضي الجنة.. وقاضي النار!

لقي 40 عاملا مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر انهيار منجم ذهب بمقاطعة جنوب كيفو، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق مصادر محلية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر رسمية (لم تسمها)، قولها إن انهيارا وقع في منجم "نيانغ" للذهب، في منطقة "فيزي".
وأضافت المصادر أن 40 عاملا لقوا مصرعهم جراء انهيار المنجم، دون مزيد من التفاصيل.
وأشارت إلى أن فرق الطوارئ تواصل عمليات البحث والإنقاذ، إلا أن المياه المتجمعة فيه جراء هطول الأمطار تعيق أنشطة البحث.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لقي 5 من عمّال المناجم مصرعهم إثر انهيار منجم ذهب آخر بالمقاطعة ذاتها.
وتشهد المناطق الواقعة شرقي الكونغو الديمقراطية، حوادث متواترة في مناجم التنقيب عن المعادن، وهي المنطقة نفسها التي تتخذها العديد من الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية معقلا لها، ما جعلها منذ أكثر من 20 عاما، مرتعا للنزاعات. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» تصادم بـ"الزفة".. إصابة عريس وعروسة فى الغربية
» "المالية": ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين
» «بكري»: رحم الله خليفة حفتر
» سقوط أول شهيد فلسطيني في «جمعة رفع العلم»
» «أردوغان» يتوسط بين «بوتين» و«ترامب» لوقف التصعيد في سوريا
» «حافظ» يرفع راية التحدي في وجه ثنائي الزمالك
» الزمالك يكشف سبب إقالة «غريب» من قطاع اليد
» الأهلي يتخطى كمين الداخلية.. ويتأهل لدور الـ8 بالكأس
» تحقيق دولى: سوريا استخدمت الكيماوى 34 مرة
» سمسار يقتل طفلاً أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين