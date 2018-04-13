  • الجمعة 13 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:43 م
بحث متقدم
خليفة حفتر

الكشف عن تطورات جديدة بشأن وفاة "حفتر"

عمرو الجارحي

6 أهداف هامة في مشروع الموازنة العامة الجديدة

الشرطة الإيطالية أرشيفية

إيطاليا تطرد مصرياً لأسباب تتعلّق بـ "أمن الدولة"

حفتر

بدائل مصر فى ليبيا بعد «حفتر»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

للمرة الرابعة.. هل يمدد «السيسى» حالة الطوارئ؟

جنينة

سيناريوهات تنتظر «جنينة» بعد إحالته للمحاكمة العسكرية

سد النهضة

بعد اتهام مصر بإفشالها.. ما مصير مفاوضات سد النهضة؟

حسن البنا بين الإخوان

صندوق الأسرار.. شهادات كتمها الإخوان.. وكشفتها الأزمات

.

أسرار عملية «ديموكليس» الاستخباراتية ضد مصر

عبود الزمر

«الزمر» يوجه نداء للمحكمة الإدارية العليا

في تونس..

"النقد الدولي" يدعو لرفع أسعار المحروقات

عرب وعالم

تونس.. وقفة للحصول على قائمة بأسماء شهداء الثورة
تونس.. وقفة للحصول على قائمة بأسماء شهداء الثورة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ولي العهد السعودي يلتقي "لاجارد" ورئيس البنك الدولي

#

«بن سلمان» يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي بواشنطن

#

"النقد" يكشف معلومة هامة بشأن الدولار في مصر

#

مصر لـ«النقد الدولى»: ملتزمون بزيادة أسعار الوقود

دعا صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، تونس إلى زيادة أسعار المحروقات تماشيا مع أسعار النفط بالأسواق العالمية، بهدف خفض عجز ميزانيتها.
جاء ذلك في بيان صدر، الجمعة، عن الصندوق، عقب زيارة أجرتها بعثته إلى تونس من 4 أبريل/ نيسان الجاري، حتى أمس الأول الأربعاء.
كما دعا الصندوق أيضا إلى "ضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية لإبقاء التعافي على مساره الصحيح، ودعم الأسس اللازمة للنمو الاقتصادي العادل في المستقبل".
واعتبر البيان، أنّ "النمو الاقتصادي التونسي يواصل التحسّن نتيجة تعافي الصادرات والموسم الزراعي وزيادة الاستثمار".
غير أنّ "التحسّن في النمو يقابله ارتفاع المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي"، وفق المصدر نفسه.
وأوضح الصندوق أنّ "هذه المخاطر تأتي نتيجة ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى 7.6 في المائة".
فيما لا تزال تغطية الاحتياطيات الدولية أقل من 90 يوماً من الواردات، إضافة إلى بلوغ الديْن العام 71 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، والدين الخارجي 80 بالمائة".
وفي سياق متصل، حذّر الصندوق من أنّ "أي زيادات أخرى في الأجور (تعدّ) أمرا يتعذّر احتماله بالنسبة للقطاع العام، ما لم يرتفع النمو إلى مستويات غير متوقعة".
كما دعا إلى ضرورة "رفع سن التقاعد (سن التقاعد الحالي في تونس 60 عاما)، وإجراء إصلاحات أفقية إضافية في معاشات التقاعد، لاحتواء العجز في نظام الضمان الاجتماعي".ومطلع أبريل الجاري، أعلنت الحكومة التونسية رفع سعر البنزين بدون الرصاص، والغازوال بدون كبريت (الرفيع)، والغازوال العادي، بـ 50 مليما.
وارتفعت نسبة التضخم بتونس، في مارس/ آذار الماضي، إلى 7.6 في المائة، في مارس مقابل 7.1 في المائة، في فبراير/ شباط السابق له، حسب إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء (حكومي).
ومن المتوقع أن تتواصل مناقشات السلطات التونسية مع فريق الصندوق حول أولويات الإصلاح الاقتصادي على المدى القصير، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وذلك أثناء اجتماعات الربيع المقررة، من 20 إلى 22 أبريل الجاري، في العاصمة الأمريكية واشنطن. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» تصادم بـ"الزفة".. إصابة عريس وعروسة فى الغربية
» "المالية": ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين
» «بكري»: رحم الله خليفة حفتر
» سقوط أول شهيد فلسطيني في «جمعة رفع العلم»
» «أردوغان» يتوسط بين «بوتين» و«ترامب» لوقف التصعيد في سوريا
» «حافظ» يرفع راية التحدي في وجه ثنائي الزمالك
» الزمالك يكشف سبب إقالة «غريب» من قطاع اليد
» الأهلي يتخطى كمين الداخلية.. ويتأهل لدور الـ8 بالكأس
» تحقيق دولى: سوريا استخدمت الكيماوى 34 مرة
» سمسار يقتل طفلاً أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين