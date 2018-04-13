مسؤول طبي في غزة يدعو إلى دعم عاجل للمستشفيات

13 أبريل 2018 - 10:56 م

ناشد مسؤول طبي في غزة، مساء اليوم الجمعة، المنظمات الدولية والعربية سرعة توفير أدوية ومستلزمات طبية لمستشفيات القطاع ومراكزه الصحية، في ظل تساقط الجرحى والمصابين على أيدي الجيش الإسرائيلي.



وقتل الجيش الإسرائيلي، منذ الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، 35 مدنياً فلسطينيًا، وأصيب آلاف بالرصاص والاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع، وذلك خلال مشاركاتهم في "مسيرة العودة وكسر الحصار".



وقال أيمن السحباني، مدير قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة، للأناضول: "يجب سرعة التدخل العاجل والطارئ لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لأقسام الطوارئ والعمليات والعناية الفائقة".



وأضاف أن "أرصدة مستشفيات القطاع تتعرض إلى حالة من الاستنزاف المستمر، جراء الأعداد الكبيرة من الجرحى، التي وصلت إلى المستشفيات والنقاط الطبية".



وبدأت "مسيرات العودة الكبرى" في 30 مارس، حيث يتجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين حتى اليوم، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.



ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 15 مايو/ أيار المقبل، فيما يقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة ويستهدف المدنيين بدم بارد.

