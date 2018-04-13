  • الجمعة 13 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:41 م
بحث متقدم
خليفة حفتر

الكشف عن تطورات جديدة بشأن وفاة "حفتر"

عمرو الجارحي

6 أهداف هامة في مشروع الموازنة العامة الجديدة

الشرطة الإيطالية أرشيفية

إيطاليا تطرد مصرياً لأسباب تتعلّق بـ "أمن الدولة"

حفتر

بدائل مصر فى ليبيا بعد «حفتر»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

للمرة الرابعة.. هل يمدد «السيسى» حالة الطوارئ؟

جنينة

سيناريوهات تنتظر «جنينة» بعد إحالته للمحاكمة العسكرية

سد النهضة

بعد اتهام مصر بإفشالها.. ما مصير مفاوضات سد النهضة؟

حسن البنا بين الإخوان

صندوق الأسرار.. شهادات كتمها الإخوان.. وكشفتها الأزمات

.

أسرار عملية «ديموكليس» الاستخباراتية ضد مصر

عبود الزمر

«الزمر» يوجه نداء للمحكمة الإدارية العليا

بالصور..

"تنورة وساحر وبلياتشو" في احتفال رسالة بالأيتام بثقافة أرمنت

قبلي وبحري

جانب من الحفل
جانب من الحفل

صالح عمر

أخبار متعلقة
#

رسالة لاذعة للخامنئي: إيران عرضة للانكسار

#

رسالة مجهولة تصيب 11 من قوات المارينز الأمريكية

#

تامر أمين: " كلام السيسي فى الجول "

#

"الألوكة" تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي

وزارة الثقافة

الأقصر

رسالة

يوم اليتيم

أرمنت

نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية بأرمنت جنوب غرب الأقصر، حفلاً للأيتام بقصر ثقافة أرمنت، ضمن احتفالات الجمعية بالأيتام في شهر إبريل، بحضور محمد العدوي مدير عام ثقافة الأقصر، وعمرو عبد الصبور مدير ثقافة أرمنت، والبدري قناوي عبد الجليل سكرتير جمعية رسالة بأرمنت.

الحفلالذي حضره 50 طفلاً من قرية الرزيقات بحري التابعة لمركز أرمنت، بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم من قبل الطفل عبد الباسط عبد الصبور، تلاته فقرة شعرية من قبل إيمان سيد، تبعهما فقرة التنورة، التي تبعتها استعراض عن فلسطين قدمه فريق مصطفى كامل، ثم قدم فريق كورال مدرسة الرزيقات بحري عدد من الأغاني الوطنية والدينية.

بينما قدم عمار حساني عباس فقرة غنائية ، تبعه فقرتي الساخر والبلياتشو، في حين ألهب محمد عبد الصبور حماس الحضور بقصيدة "لما جيت أكتب عن أمي"، تبعه أداء استعراض أنا بنت صعيدية، في حين اختتمت فرقة مواهب الصعيد بقيادة هند عبد الصبور الحفل بمسرحية أبو غواش.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» تصادم بـ"الزفة".. إصابة عريس وعروسة فى الغربية
» "المالية": ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين
» «بكري»: رحم الله خليفة حفتر
» سقوط أول شهيد فلسطيني في «جمعة رفع العلم»
» «أردوغان» يتوسط بين «بوتين» و«ترامب» لوقف التصعيد في سوريا
» «حافظ» يرفع راية التحدي في وجه ثنائي الزمالك
» الزمالك يكشف سبب إقالة «غريب» من قطاع اليد
» الأهلي يتخطى كمين الداخلية.. ويتأهل لدور الـ8 بالكأس
» تحقيق دولى: سوريا استخدمت الكيماوى 34 مرة
» سمسار يقتل طفلاً أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين