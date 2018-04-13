"تنورة وساحر وبلياتشو" في احتفال رسالة بالأيتام بثقافة أرمنت

13 أبريل 2018 - 10:59 م

نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية بأرمنت جنوب غرب الأقصر، حفلاً للأيتام بقصر ثقافة أرمنت، ضمن احتفالات الجمعية بالأيتام في شهر إبريل، بحضور محمد العدوي مدير عام ثقافة الأقصر، وعمرو عبد الصبور مدير ثقافة أرمنت، والبدري قناوي عبد الجليل سكرتير جمعية رسالة بأرمنت.

الحفلالذي حضره 50 طفلاً من قرية الرزيقات بحري التابعة لمركز أرمنت، بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم من قبل الطفل عبد الباسط عبد الصبور، تلاته فقرة شعرية من قبل إيمان سيد، تبعهما فقرة التنورة، التي تبعتها استعراض عن فلسطين قدمه فريق مصطفى كامل، ثم قدم فريق كورال مدرسة الرزيقات بحري عدد من الأغاني الوطنية والدينية.

بينما قدم عمار حساني عباس فقرة غنائية ، تبعه فقرتي الساخر والبلياتشو، في حين ألهب محمد عبد الصبور حماس الحضور بقصيدة "لما جيت أكتب عن أمي"، تبعه أداء استعراض أنا بنت صعيدية، في حين اختتمت فرقة مواهب الصعيد بقيادة هند عبد الصبور الحفل بمسرحية أبو غواش.