انطلاق مؤتمر "جيومكاني 2018" في مايو المقبل

تنطلق فعاليات المؤتمر الرابع للتقنيات الجيومكانية "جيومكاني 2018" تحت شعار، "صورة حاضرنا.. لتخطيط مستقبلنا"، في الفترة من 7 إلى 8 مايو المقبل، والذي تنظمه شركة "إيدج برو" لنظم المعلومات، في فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي بالقاهرة، وذلك بمشاركة أهم الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجال التقنيات الجيومكانية ونظم دعم اتخاذ القرار والهيئات المختلفة .

ويشهد المؤتمر تنوعًا كبيرًا في الأنشطة والفعاليات تبدأ بإجراء عدة محاضرات تلقي الضوء على أهم المشروعات المستفيدة من التقنيات الجيومكانية ودورها في التنمية، وأحدث التطورات التكنولوجية التي يمكن استخدامها في تنفيذ المشروعات القومية، والتحديات التي تواجه المتخصصين ووضع الحلول العلمية المطلوبة لها .

كما يضم المؤتمر معرضًا للشركات العالمية والمحلية الرائدة في المجال والهيئات المختلفة والتي تتناول أحدث التقنيات الجيومكانية، وحلقات نقاش مُصغّرة للتعرف على أفكار وآراء الشباب ودعمهم من خلال ملتقى توظيفي .

ويُشكّل المؤتمر فرصة لالتقاء الأفكار وتوحيد جهود المختصين وتعزيزها من أجل مواجهة التحديات وتبادل الخبرات وتوظيفها لصالح متطلبات المشروعات القومية التي تتبناها الدولة في إطار خططها التنموية .

ويهدف المؤتمر إلى التعرف على تقنيات الاستشعار الفضائي الحديثة، والأجيال الجديدة من الأقمار الصناعية، وربط نتائجها بنظم المعلومات الجغرافية، وذلك لرصد مشتملات وعناصر الحاضر، ومناقشة دور التقنيات الجيومكانية في دعم جهود الدولة لخطط البناء والتعمير وإنشاء المدن الجديدة وشبكات الطرق، وتقنيات رصد التعديات على الزراعات والحفاظ على الرقعة الزراعية للأجيال المقبلة .

كما يناقش إمكانيات ووظائف البرامج المتخصصة في تحليل صور الأقمار الصناعية والمعالجة المميكنة لدعم متخذي القرار، وطرق ووسائل تمثيل بيانات نظم المعلومات الجغرافية لتسهيل إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق الاستفادة منها، وتحسين النمط التقليدي للإدارة بالاعتماد على المعلومات المكانية وترشيد استهلاك الموارد المتاحة، واستنتاج المؤشرات التنموية التي تساهم في اتخاذ قرارات مناسبة في اتجاهات التخطيط والتطوير المستقبلي، ومحاكاة للاقتراحات الجديدة والمشاريع التخطيطية ودراسة النتائج قبل التطبيق الفعلي على أرض الواقع .

تجدر الإشارة إلى أن الجهة المنظمة للمؤتمر، شركة "إيدج برو" لنظم المعلومات، من الشركات الرائدة في مجال التقنيات الجيومكانية ونماذجها التطبيقية، تحت مظلة علوم الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والمساحة التصويرية، والصور الفضائية عالية الدقة، ومنها يتم بناء حلول متكاملة وفقًا للمقاييس العالمية واعتمادا على منهجيات علمية تضمن الجودة المطلوبة في النتائج النهائية .