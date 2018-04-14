  • السبت 14 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:22 ص
بحث متقدم
حفيد حسن البنا

حفيد "البنا" يواجه اتهاما رابعا بالاغتصاب

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

"الكلب المسعور" عارض التدخل في سوريا لهذا السبب

خليفة حفتر

الكشف عن تطورات جديدة بشأن وفاة "حفتر"

عمرو الجارحي

6 أهداف هامة في مشروع الموازنة العامة الجديدة

حفتر

بدائل مصر فى ليبيا بعد «حفتر»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

للمرة الرابعة.. هل يمدد «السيسى» حالة الطوارئ؟

جنينة

سيناريوهات تنتظر «جنينة» بعد إحالته للمحاكمة العسكرية

سد النهضة

بعد اتهام مصر بإفشالها.. ما مصير مفاوضات سد النهضة؟

حسن البنا بين الإخوان

صندوق الأسرار.. شهادات كتمها الإخوان.. وكشفتها الأزمات

.

أسرار عملية «ديموكليس» الاستخباراتية ضد مصر

إيران تسمح للمقاتلات الروسية باستخدام مجالها الجوي

عرب وعالم

مقاتلة روسية
مقاتلة روسية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

سر رش مياه على طائرة المنتخب فور وصولها موسكو

#

أول مؤتمر دولي يجمع إسرائيل وإيران وسوريا‎

#

روسيا تستأنف رحلاتها الجوية لمصر

#

قطر تبلغ مجلس الأمن بانتهاك مقاتلة إماراتية مجالها الجوي

سمحت إيران للمقاتلات الروسية باستخدام مجالها الجوي والتزود بالوقود من قاعدة "نوجه" الجوية بمحافظة همدان، بحسب إعلامي مقرب من دوائر صناعة القرار بطهران.
جاء ذلك في تغريدة نشرها حسين دليريان، رئيس تحرير الأخبار العسكرية في وكالة "أنباء" تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الجمعة.
وأوضح دليريان أن السلطات الإيرانية تسمح للطائرات الحربية الروسية باستخدام المجال الجوي الإيراني وقاعدة "نوجه" الجوية في محافظة همدان للتزود بالوقود.
ولم تصدر إفادة رسمية من روسيا أو إيران بخصوص ما ذكره دليريان حتى الساعة 21: 50 ت.غ.
وقبل عامين، سمحت إيران لروسيا باستخدام قاعدة "همدان" الجوية لمساندة قوات النظام السوري (المدعوم من روسيا وإيران) ضد فصائل المعارضة، بحسب ما جاء على لسان وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان، آنذاك.
وتأتي هذه الأنباء وسط تسارع وتيرة التطورات بشأن عمل عسكري غربي محتمل، ضد النظام السوري، رداً على مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة المئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام على دوما، آخر منطقة كانت تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني
شارك معنا

اخترنا لك

» صدمة كبرى إثر اغتصاب جماعي لطفلة مسلمة
» ترامب يحث على خيارات قوية للردّ على بشار الأسد
» "المالية" تستهدف اقتراض 11.5 مليار دولار
» «الزمر» يوجه نداء للمحكمة الإدارية العليا
» فيديو.. معلومة صادمة عن الشواذ في مصر
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» إيطاليا تطرد مصرياً لأسباب تتعلّق بـ "أمن الدولة"
» سمسار يقتل طفلاً أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته
» «بكري»: رحم الله خليفة حفتر
» أفضل صور لـ«صلاح» في المطارات الأوروبية
» سقوط أول شهيد فلسطيني في «جمعة رفع العلم»

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين