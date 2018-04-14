البنتاجون: هذا ما أسفرت عنه الضربة التي وجهناها لسوريا

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أمريكا

الضربة الأمريكية لسوريا

كشف جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي معلومات جديدة عن الضربة التي نفذتها قواته ، مؤكدًا أنها استهدفت القواعد العسكرية الكيماوية لنظام الأسد ، مؤكدًا حرص القوات على عدم سقوط مدنيين.

وأضاف وزير الدفاع الأميركي في مؤتمر صحافي في مقر البنتاغون مع رئيس هيئة الأركان الأميريكية المشتركة الجنرال دنفورد، إن استمرار العمليات مرتبط باستخدام الأسد للكيمياوي مجدداً.

وقال البنتاغون إن الضربات طالت عدداً من المواقع المختلفة في سوريا، مضيفاً: استهدفنا مصنعاً لسلاح السارين في #حمص، مؤكداً: ليس لدينا علم بأي رد من دفاعات النظام الجوية.

وأضاف: ضربنا مركزا علميا لأبحات السلاح الكيمياوي في دمشق، مضيفاً دمرنا كافة الأهداف التي تم تحديدها والهجمات انتهت.

وشدد #البنتاغون على أنه لم يكن هناك أي تنسيق مع روسيا بشأن الضربات في سوريا، مضيفاً أنه تم التنسيق مع الروس فقط لتفادي التصادم في الأجواء السورية.

وقال ماتيس خلال المؤتمر الصحافي: انتقينا الأهداف بكل حذر وهي مرتبطة ببرنامج الأسد الكيمياوي، مضيفاً: استهدفنا فقط المنشآت الخاصة بسلاح الأسد الكيمياوي.

وقال البنتاغون: استخدمنا ضعف عدد الأسلحة مقارنة بضربات العام الماضي.


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