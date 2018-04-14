روسيا لأمريكا: ما فعلتوه منذ قليل لن يمر دون رد

14 أبريل 2018 - 05:35 ص

أصدر سفير روسيا بالولايات المتحدة بيانا حذر فيه أن الضربة الجوية التي وجهتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا ضد روسيا "لن تمر دون عواقب".



واعتبر السفير الروسي، أناتولي أنتونوف، ما جرى "إهانة للرئيس الروسي (فلاديمير بوتين).. غير مقبولة ومرفوضة"، وليس للولايات المتحدة حق في إلقاء اللوم على دول أخرى.

إلى ذلك، أعلن قائد الأركان الأميركي، الجنرال جو دانفورد، ليل الجمعة السبت، انتهاء الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد برنامج الأسلحة الكيمياوية التابع للنظام السوري.

وقال الجنرال الذي كان موجوداً في البنتاغون إلى جانب وزير الدفاع الأميركي جيمس #ماتيس، إنه ليس هناك في الوقت الحالي خطط لشن عملية عسكرية أخرى.

وشدد قائد الأركان على أن حلفاء الولايات المتحدة حرصوا على عدم استهداف القوات الروسية المنتشرة في #سوريا. وقال دانفورد إن روسيا لم تتلق تحذيراً مسبقاً قبل شن تلك الضربات.