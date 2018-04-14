» شاهد .. مخمور يقتل مطربة شهيرة رفضت الرقص أمامه

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مقتل مطربة شهيرة

أقدم باكستاني يُدعى طارق أحمد على قتل مطربة من نفس دولته تُدعى سامانيا سامون - 24 سنة - وذلك أثناء إحيائها لأحد الحفلات ، بسبب امتناعها عن الرقص أمامه .

وكشفت وسائل إعلام باكستانية أن المطربة المذكورة كانت تغني بأحد الاحتفالات ، ويلقي الحضور الأموال عليها ، فطلب القاتل  - الذي كان مخمورًا - منها أن ترقص فرفضت، فلم يتمالك نفسه وأخرج مسدسه ثم أطلق عليها 3 رصاصات .

تم نقل المجني عليها للمستشفى التي لم تنجح في إسعافها وتوفيت في الحال ، وألقت الشرطة القبض على الجاني .

وقال زوجها المدعو "عاشق علي" إن زوجته كانت حاملًا في جنينها في الشهر السادس مما منعها من الرقص ، مطالبًا بإنزال أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام.

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