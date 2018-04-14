ضبط 73 طن لحوم داخل مطبخ بمستشفى التأمين الصحى

14 أبريل 2018 - 09:00 ص

تحفظت حملة من مديرية الطب البيطري ببني سويف على 73 كيلو لحوم مستوردة يشتبه في عدم صالحيتها للاستهلاك داخل مطبخ مستشفى التأمين الصحي.



كانت حملة مشتركة من مديرية الطب البيطري ببني سويف بإشراف الدكتور طارق الوكيل، مدير عام المديرية والعقيد محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين فحصت كميات من اللحوم والأغذية داخل مطبخ مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة في إطار حملة لمتابعة المنشآت والمطاعم التي تقدم الوجبات الغذائية، للمرضى.



كشفت الحملة عدم صلاحية لحوم مجمدة مستوردة داخل مطبخ مستشفى التأمين، للاستهلاك الأدمي تقدر بكمية 73 كيلو لحم برازيلي مستورد. وتحفظت الحملة على اللحوم المضبوطة داخل ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، بعد تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة بني سويف جنح البندر مع سحب عينة من اللحوم لفحصها وتحليلها.



من جانبه أوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف ان الحملة أخطرت باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إعدام كمية اللحوم المرفوضة وتم استبدال الوجبة بـ"الدواجن" بدلا من اللحوم وتم فحصها أيضًا كما هو متبع يوميًا قبل تقديمها للمرضي.



وأكد يحيى، أن أغذية المرضى والعاملين، تقوم بتوريدها إحدى المؤسسات المتخصصة فى مجال توريد وتجهيز الأغذية فى صورة "وجبات مجهزة" حسب النظام الغذائى لكل حالة مرضية، بناءًا على تعاقد سنوى لافتا إلى أن واقعة رفض أصناف واستبدالها ليست هى الواقعة الأولى وهذا إجراء طبيعى معمول به فى غالبية المنشأت الطبية الحكومية والخاص.