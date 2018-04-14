بالفيديو..أول ظهور لبشار بعد الضربة الأمريكية

14 أبريل 2018 - 09:29 ص

نشرت وسائل إعلامية فيديو لرئيس النظام السوري بشار الأسد في أول ظهور علني له عقب غارات أمريكية بريطانية فرنسية ضد أهداف لنظامه.

ويظهر الفيديو بشار وهو يحمل حقيبته ويدخل من باب إلي بهو مكتبه في خطا سريعة.

جاء هذا عقب إعلان الولايات المتحدة أنها باشرت هي وبريطانية وفرنسا هجوما على عدة أهداف في سوريا . وأعلن عن هذا الهجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأكد ذلك الرئيس الفرنسي عمانوئيل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيرزا ماي.

فيما أعلنت القيادة العامة للنظام السوري أن هجمات ثلاثية من (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا) نفذت فى الساعة الثالثة وخمس وخمسين دقيقة من فجر اليوم، السبت، عبر إطلاق حوالى 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية فى دمشق.

شاهد الفيديو: