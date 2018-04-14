أسباب إعلان "ترامب" الحرب التجارية

14 أبريل 2018 - 09:29 ص

كشف شريف دولار، الخبير الاقتصادي، أسباب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب التجارية، موضحًا أن اهتزاز الوظائف وانتقال الشركات أثر على الوضع في الولايات المتحدة وعلى الكفاءات وعلى الاقتصاد فيها.

وأضاف "دلاور"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أن القلق الاجتماعي زاد في الدول المتقدمة، واهتزت الطبقة المتوسطة، لافتا إلى أن الاقتصاد الحقيقي يعتمد على الإنتاج المادي الحقيقي، والذي يصنع نوعًا من الحماية للدولة.