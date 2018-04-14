  • السبت 14 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:52 ص
بحث متقدم
القوات المسلحة

استشهاد 8 أبطال من "الجيش" بعد إحباط عملية إرهابية

ترامب

"نافعة" يكشف أمرًا خطيرًا عن ضرب سوريا

أرشيفية

الموساد يكشف سر الاستخفاف بمعلومات "أشرف مروان"

محمد بديع والبلتاجى

النقض توجه صفعة جديدة للإخوان في "فض رابعة"

ايهاب جلال

"جلال" يكشف المسكوت عنه فى "القلعة البيضاء"

تسريب فضائح جنسية لزوجة بشار الأسد

عرض عراقى للجوء سياسى لـ"بشار"

بوتين

أول رد من بوتين على الضربات العسكرية في سوريا

الكاتب الصحفي جمال سلطان

"بشار" سيترك الكرسى ذليلا مكللا بعار الخيانة

الضربة العسكرية ضد بشار

هذا ما قالته دول العالم عن الضربة العسكرية فى سوريا

ارشيف

صلاح يتغزل في جماهير "الريدز"

مرتضى منصور يكشف هوية المدير الفني الجديد

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من "جلال" بعد توليه تدريب الزمالك

#

«مرتضى» يقبل استقالة إيهاب جلال: لا تلعب مع الأسد

#

إيهاب جلال: صفقات الزمالك إضافة قوية

#

مرتضى:«أنا مش جايب جهاز من تل أبيب»

الزمالك

مرتضى منصور

ايهاب جلال

مدير فني جديد

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن بحث مجلس الإدارة عن مدرب أجنبي له  سيرة ذاتية مميزة حتى يتمكن من إعادة الفريق للطريق الصحيح، لقيادة الفريق الفترة المقبلة بعد أن تم قبول استقالة المدير الفني السابق للفريق إيهاب جلال.  

وأكد "منصور"؛ في مداخلة هاتفية له ببرنامج "استاد العاصمة" الذى يقدمه مصطفى يونس نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الجهاز الفني الحالي سوف يقود الفريق لفترة مؤقتة لحين التعاقد مع المدرب الأجنبي.

وتابع رئيس الزمالك، سنتعاقد مع مدرب أجنبي كبير وسوف يتحمل قيمه راتبه تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي كجزء من حل أزمة عبد الله السعيد".

واختتم: "الجهاز الحالي يضم مجموعة مميزة من أبناء الزمالك وسوف ينضم إليهم محمد صلاح نجم الزمالك السابق الخميس المقبل".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني
شارك معنا

اخترنا لك

» تصريح نارى لـ"إعلامى" عن"الفياجرا"
» بالصور.. أول ظهور لجهاز الزمالك الجديد
» بالفيديو.. الحوثيون يلغمون مدرعاتهم
» مليشيات الحوثي : القتال معنا يسقط المطر
» هجوم ناري من "مرتضى" على لاعبي الزمالك
» اصطدام عربة "كارو" بقطار "الأقصر والكرنك"
» 10 عادات تمنعك من فقدان الوزن رغم الحمية
» آمال فريد: كان مبدئي "ممنوع البوس" ولا ممثل يمسك ايدي
» ماذا قال "كلوب" عن احتمالية رحيل "صلاح"؟
» شاهد .. مخمور يقتل مطربة شهيرة رفضت الرقص أمامه
» الكشف عن الأماكن التي استهدفها القصف الأمريكي بسوريا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين