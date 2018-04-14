مرتضى منصور يكشف هوية المدير الفني الجديد

14 أبريل 2018 - 09:39 ص

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن بحث مجلس الإدارة عن مدرب أجنبي له سيرة ذاتية مميزة حتى يتمكن من إعادة الفريق للطريق الصحيح، لقيادة الفريق الفترة المقبلة بعد أن تم قبول استقالة المدير الفني السابق للفريق إيهاب جلال.

وأكد "منصور"؛ في مداخلة هاتفية له ببرنامج "استاد العاصمة" الذى يقدمه مصطفى يونس نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الجهاز الفني الحالي سوف يقود الفريق لفترة مؤقتة لحين التعاقد مع المدرب الأجنبي.

وتابع رئيس الزمالك، سنتعاقد مع مدرب أجنبي كبير وسوف يتحمل قيمه راتبه تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي كجزء من حل أزمة عبد الله السعيد".

واختتم: "الجهاز الحالي يضم مجموعة مميزة من أبناء الزمالك وسوف ينضم إليهم محمد صلاح نجم الزمالك السابق الخميس المقبل".