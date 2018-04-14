المال اكتسبناه من الصحافة وحرقناه فى إشارة المرور

14 أبريل 2018 - 09:40 ص

انتقد محمد أمين, الكاتب الصحفى، وضع الحالة المرورية الثابتة فى مصر والتى تؤدى لإهدار الوقت وضياع المال, مشيرًا بشكل ساخر إلى أنيوم القيامة وقت محاسبة المصريين قد يختلف الأمر نظرًا لارتباط حياتهم بوسائل المواصلات والطريق الدائرى.

وقال أمين خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "واقف على الطريق الدائرى" أنه كان فى رحلة بمصاحبة الكاتبين سليمان جودة وعصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو لتلبية دعوة من المستشار أمير رمزى شقيق الفنان هانى رمزى لمشاهدة فيلمه الجديد "قسطى بيوجعنى" فى سينما بورتوكايرو, لافتا إلى أنهم أضاعوا وقتا طويلاً فى طريقهم على الدائرى بسبب المرور.

وتابع الكاتب الصحفى قائلاً: "أربعة أشياء لا تزول قدمك يوم القيامة حتى تُسأل عنها: العمر والجسد والعلم والمال.. أما عمرك فقد ضاع على الطرق فى مصر، وأما مالك فقد ضاع فى شراء البنزين ودروس العيال.. ماذا بعد هذا يا رب؟.. المال اكتسبناه من الكتابة والصحافة، وحرقناه فى إشارات المرور.. حتى إذا وصلنا، بحثنا عن حمام نغتسل فيه من «وعثاء السفر» قبل أن ننام على مقعد فى السينما".