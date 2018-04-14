» اصطدام عربة "كارو" بقطار "الأقصر والكرنك"

14 أبريل 2018 - 09:40 ص

أعلنت هيئة السكك الحديدية، صباح اليوم، السبت، عن اقتحام عربة كارو، لشريط السكة الحديد، من مكان غير معد للعبور بين الأقصر والكرنك، على خط القاهرة السد العالي.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه في أثناء مسير قطار رقم 157 إكسبريس الأقصر الإسكندرية فوجئ سائق القطار بعربة كارو، تقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، تم الاصطدام بها، ما تسبب في حدوث بعض التلفيات بالجرار، وجارٍ ضم الإمداد وبدون أي إصابات.

وتناشد الهيئة، قائدي المركبات، عدم اجتياز خطوط السكة الحديد، إلا من الأماكن المخصصة للعبور، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.