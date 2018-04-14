أحمد عكاشة: البوذي المؤمن يدخل الجنة

14 أبريل 2018 - 09:47 ص

قال الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إن البوذي المؤمن له الجنة وليس فقط المسلمون.

وأضاف "عكاشة"، أثناء حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضاية " دي إم سي" أن القرآن ذكر لفظ المؤمنون أكثر من المسلمون لأن الإيمان هو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، والأخلاق.

وأشار إلى أن أخلاق المصريين ظهرت في أوائل 25 يناير في تحمل المسئولية والإتقان والتعاون إلى أن دخل أصحاب الأجندات وأفسدوا كل شىء.

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