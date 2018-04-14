اليوم.. نظر تظلم جرانة على منعه من السفر

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تواصل الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، نظر تظلم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهم من السفر والتصرف فى الأموال.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحى.

وكان المحامى أشرف واصل عضو هيئة الدفاع عن جرانة، تقدم بالتظلم رقم 23 الوايلى لسنة 2018، على قرار النائب العام بمنع محمد زهير جرانة ووزوجته جيلان شوكة وأولادهما حبيبة وأميرة وأدهم من التصرف فى أموالهم ومنعهم من السفر.


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