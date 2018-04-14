» هجوم ناري من "مرتضى" على لاعبي الزمالك

14 أبريل 2018 - 09:49 ص

شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك هجوما ناريا على لاعبي الفريق الأول بالنادي بعدما تلقوا الهزيمة الثالثة لهم على التوالي.

ووصف "منصور"، لاعبيه بالمرتزقة في مداخله هاتفية له ببرنامج "استاد العاصمة" الذى يقدمه مصطفى يونس نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، مؤكدًا أنهم يلعبون من أجل أنفسهم ولا يلعبون من أجل قميص الزمالك.

وطالب رئيس الزمالك لاعبي كرة القدم بمشاهدة فريق اليد والإنجاز الذي حققه بالرغم من الظروف التي يمر بها النادي، فهم ضربوا مثالا يحتذى به في الدفاع عن قميص نادي الزمالك.