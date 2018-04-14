خالد يوسف : لست مع أي نظام مستبد

14 أبريل 2018 - 09:49 ص

قال المخرج السينمائي والنائب البرلماني خالد يوسف إنني لم أكن يوما مع أي نظام مستبد ولكن مايحدث من عدوان ثلاثي علي إقليمنا الشمالي في سوريا العربية يجعلني أقول بكل يقين أن الشعب السوري العظيم وجيشه العربي الصامد سيخرج من هذا العدوان أقوي وأكثر تماسكا بكل أطيافه بما فيها كل أطياف المعارضة السورية الوطنية .

وأضاف علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن حجة استخدام الأسلحة الكيمائية قد استخدمتها أمريكا من قبل أكثر من مرة وعندما تم التحقق فيما بعد ، اتضح أنها كانت تكذب كعادتها .

جاء هذا بعد الضربة الثلاثية التي شنتها أمريكا بمشاركة فرنسا وبريطانيا علي عدة مواقع للنظام السوري فجر اليوم.