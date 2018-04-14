"بشار" سيترك الكرسى ذليلا مكللا بعار الخيانة

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قال الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة المصريون، جمال سلطان، إن ما يحدث في سوريا سببه الرئيس السورى بشار الأسد.

وأوضح في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "إذا كانت هناك مؤامرة في سوريا فالمتآمر الحقيقي هو بشار الأسد الذي حول بلاده إلى خرابة ودمر معالم الحضارة فيها ومزق شعبها وجعلها بلدًا محتلاً من أربع جيوش أجنبية".

وتابع: "كل هذا لمجرد أن يتمسك بالكرسى ولو على جماجم البشر وهو الكرسى الذي سيتركه في النهاية ذليلاً مكللاً بالعار، عار الخيانة".

وقد تفاعل رواد تويتر علي تدوينة "سلطان" حيث قال عبد الله العسل: "ولا ننس المنافقين الذين ناصروا بشارًا وهم من العرب في بداية الأزمة بل وشارك معه بالسلاح فهو رأس في المؤامرة".

فيما اعترضت أخرى علي التدوينة قائلاً: "وماننساش من باعوا أوطانهم".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد شنت فجر اليوم هجومًا صاروخيًا على سوريا استهدف مناطق عدة في محافظتي دمشق وحمص.

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