صبري: إحنا دخلنا الإخوان مواسير الصرف

14 أبريل 2018 - 09:59 ص

هاجم المحامي سمير صبري، كل من أيمن نور رئيس حزب الغد والإعلامي معتز مطر واصفا إياهما بـ"معاقون ذهنيًا" .

وأشار "صبري"، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ال تي سي"، إلى أن دعوات المصالحة مع الإخوان هدفها إحباط الجيش المصري، أثناء حربه ضد الإرهاب في سيناء.

وطالب بتجريم وتحريم دعوات التصالح مع الإخوان، قائلا: "جماعة الإخوان انتهت والشعب دخلها في مواسير الصرف الصحي خلاص".