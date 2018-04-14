سقوط عامل وزوجته في قبضة الأمن بتهمة النصب

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ربة منزل

القبض على ربة منزل

النصب على المواطنين

عامل وزوجته

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على ربة منزل وزوجها لاتهامهما بالنصب على المواطنين "إلكترونيًا"، عن طريق عرض منتجات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعى والاستيلاء من الضحايا على مبالغ مالية.

الواقعة تبدأ عندما تلقى مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض المواطنين لعمليات نصب من قبل ربة منزل وزوجها عبر الإنترنت.

وذكر البلاغ أن المتهمين يعرضان منتجات وهمية عبر شبكات التواصل الاجتماعى، على أن يقوم العملاء بالاتصال بهم للحصول على المنتجات المعروضة ويطالبونهم بدفع قيمتها عبر "الفيزا كارد" ويحددون لهم مواعيد لاستلام منتجاتهم لكنها لا تصل لهم.

وبإعداد كمين تم ضبطهم من القبض عليهما وتبين أنهما يستخدمان بطاقات إثبات شخصية مزيفة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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