صلاح يتغزل في جماهير "الريدز"

14 أبريل 2018 - 09:59 ص

قال اللاعب المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي، إنه يعشق ويحب جماهير الريدز، لأنهم يغنون أغنية خاصة لي، وأشعر ذلك في كل مباراة وأشعر بالحب في هذه المدينة وفي النادي وفي التدريب.

وأعرب الدولي "صلاح"، في حوار حصري مع قناة cnn الأمريكية، عن سعادته الكبيرة لما وصل إليه مع ناديه الحالي ومنتخب مصر.

وتابع لاعب ليفربول: "سعيد بالتسجيل في فريق كبير وقوي مثل مانشستر سيتي ومساعدة الفريق بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويطمح في تحقيق البطولة".

وعن مقارنته بكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ووتقييمه كثالث أفضل لاعب في العالم"، قال إن هذا الأمر متروك للجماهير، ولكن أهم شيء بالنسبة لي في كل مباراة أفكر في مساعدة الفريق والحصول على النقاط وتسجيل الأهداف وتقديم أفضل ما يمكنني فعله.