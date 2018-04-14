عماد حسين: 5 توجهات تؤدى بها المطارات دورها باحترام

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حدد عماد الدين حسين, الكاتب الصحفى, عددا من الملاحظات  التى يجب أن تعيد المطارات المصرية النظر فيها لتعود إلى سابق عهدها متطورة وتقدم خدمات محترمة, وذلك بشكل خاص عقب بداية عودة رحلات الطيران الروسية من وإلى مصر بعد السماح لها من قبل السلطات التنفيذية الروسية.

وأضاف حسين خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "5 دروس سياحية" أن النقطة الجوهرية التى ينبغى أن نركز عليها هى ضرورة الاعتماد على جهات وهيئات وشركات محترفة لإدارة المطارات، كما تفعل العديد من بلدان العالم المتقدمة, الطبيعى أن يظل هناك دور كبير لأجهزة الأمن فى عملية الدخول والخروج والمتابعة والمراقبة، لأن هذا من صميم الأمن القومى.

ومضى الكاتب الصحفى مستكملا: "أتمنى أن تكون هناك متابعة ومراقبة جادة من جميع الجهات المختصة لكل العاملين والموظفين فى المطارات المختلفة ولابد من اختلاف لغة تعامل الموظفين والتى يرددون فيها "أى خدمة يا بيه.. وحمد الله على السلامة يا لورد، وكل سنة وأنت طيب يا باشا", لابد أن تكون أرقى من ذلك والمؤكد أن هناك تشديدا فى إجراءات الفحص والمراقبة والتفتيش، لكن لا يزال هناك بعض ضعفاء النفوس الذين ينبغى أن يتم اقتلاعهم من هذه الأماكن الحساسة. خطأ موظف بسيط يمكن أن يكلف الدولة خسائر بمليارات الدولارات ".

وتابع: "على الحكومة أن تدفع الرواتب المناسبة لكل العاملين والموظفين فى المطارات والمنافذ. حتى تضمن أن يكفوا النظر وعلى أجهزة الأمن أن تراقب ضعفاء النفوس، وتتخذ ضدهم إجراءات صارمة، حتى يدرك كل منهم أن أى تهاون فى تأدية عمله فى هذه الأماكن الحساسة تعنى فصله فورا من الخدمة ".

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