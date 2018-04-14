  • السبت 14 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:53 ص
بحث متقدم
القوات المسلحة

استشهاد 8 أبطال من "الجيش" بعد إحباط عملية إرهابية

ترامب

"نافعة" يكشف أمرًا خطيرًا عن ضرب سوريا

أرشيفية

الموساد يكشف سر الاستخفاف بمعلومات "أشرف مروان"

محمد بديع والبلتاجى

النقض توجه صفعة جديدة للإخوان في "فض رابعة"

ايهاب جلال

"جلال" يكشف المسكوت عنه فى "القلعة البيضاء"

تسريب فضائح جنسية لزوجة بشار الأسد

عرض عراقى للجوء سياسى لـ"بشار"

بوتين

أول رد من بوتين على الضربات العسكرية في سوريا

الكاتب الصحفي جمال سلطان

"بشار" سيترك الكرسى ذليلا مكللا بعار الخيانة

الضربة العسكرية ضد بشار

هذا ما قالته دول العالم عن الضربة العسكرية فى سوريا

ارشيف

صلاح يتغزل في جماهير "الريدز"

مليشيات الحوثي : القتال معنا يسقط المطر

عرب وعالم

مليشيات الحوثي
مليشيات الحوثي

وكالات

أخبار متعلقة
#

أول شهيد مصري لإرهاب الحوثيين بالسعودية‎

#

أسرى حوثيون: حزب الله هم من قام بتدريبنا

#

كم عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثي على السعودية؟

#

شاهد .. مذيع عربي يقرأ خبر مقتل شقيقه في النشرة

خطبة الجمعة

العاصمة صنعاء

مليشيات الحوثي

سقوط المطر

قامت  مليشيات الحوثي  بتعميم خطبة الجمعة على مساجد العاصمة اليمنية صنعاء , وطالبت فيها بالحديث عن ذكرى مصرع مؤسس الجماعة حسين الحوثي .

وقالت مصادر إن  خطب الجمعة التي وزرعتها المليشيا طالبت بدعوة المواطنين للالتحاق بالجبهات , وأن الله سيمنع المطر في حال التقاعس عن القتال ، بحسب براقش نت.

وقد أحيت مليشيا الحوثي ذكرى حسين الحوثي فيما تجاهلت ذكرى الإسراء والمعراج .

يذكر أن العاصمة صنعاء شهدت أمس الجمعة أمطارا غزيرة على عدد من المناطق وفي محيط العاصمة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني
شارك معنا

اخترنا لك

» تصريح نارى لـ"إعلامى" عن"الفياجرا"
» بالصور.. أول ظهور لجهاز الزمالك الجديد
» بالفيديو.. الحوثيون يلغمون مدرعاتهم
» مليشيات الحوثي : القتال معنا يسقط المطر
» هجوم ناري من "مرتضى" على لاعبي الزمالك
» اصطدام عربة "كارو" بقطار "الأقصر والكرنك"
» 10 عادات تمنعك من فقدان الوزن رغم الحمية
» آمال فريد: كان مبدئي "ممنوع البوس" ولا ممثل يمسك ايدي
» ماذا قال "كلوب" عن احتمالية رحيل "صلاح"؟
» شاهد .. مخمور يقتل مطربة شهيرة رفضت الرقص أمامه
» الكشف عن الأماكن التي استهدفها القصف الأمريكي بسوريا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين