نافعة: ترامب لا يريد معاقبة الأسد بل تمرير صفقة القرن

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قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد معاقبة الرئيس السورى بشار الأسد بل يريد تمرير صفقة القرن.

وأوضح في تدوينه له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "ساذج من يعتقد أن ترامب يريد معاقبة الأسد انتقام لضحايا الكيماوي".

وتابع: "ما يجري في سوريا التي تحولت إلى معمل لتفريخ نظام عالمي وإقليمي جديد هو مجرد بروفة لاختبار صلابة الموقف الروسي من خطط تستهدف تصفية حزب الله والوجود الإيراني هناك, تمهيدًا لتمرير صفقة القرن".

واختتم تديونته بقوله: "ترامب المقامر سيخسر حتما".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "نافعة" حيث قال محمد أمين: "من المعلوم أن أمريكا والغرب قد نفض يديه من سوريا منذ أمد بعيد وأعطاها لروسيا وإيران، ولا أعتقد أن ترامب المهتم فقط بالداخل الأمريكي فقط قد استيقظ فجأة ليسترد سوريا من بوتين، هي ضربات لدرء الرماد بعد الكيماوي".

كان أعلن الرئيس الأمريكي بالأمس قرارًا بضرب سوريا مشاركة مع دولتي بريطانيا وفرنسا، في خطاب ألقاه بالأمس.

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