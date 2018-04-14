بيان لـ"وزارة الدفاع الروسية" بشأن العدوان الثلاثي على سوريا

14 أبريل 2018 - 10:23 ص

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن العدوان الثلاثي على سوريا لم يحقق هدفه.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان رسمي لها، اليوم السبت، أن إسقاط جميع الصواريخ التي استهدفت المطارات السورية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسي، أنه لا يوجد ضحايا بين المدنيين والعسكريين نتيجة العدوان على سوريا، مؤكدة أن المواقع التي تم تدميرها في سوريا كانت مدمرة أصلا.

وأكملت وزارة الدفاع الروسية: "سنسلم سوريا صواريخ من منظومة إس 300".

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، القوات الأمريكية بتوجيه عدة ضربات دقيقة لمواقع عسكرية داخل سوريا قال إنها تحوي أسلحة كيماوية، وقالت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنه لا بديل عن استخدام القوة العسكرية ضد سوريا، فيما أمر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قواته بشن ضربات على سوريا.