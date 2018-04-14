» بالفيديو.. الحوثيون يلغمون مدرعاتهم

14 أبريل 2018 - 10:29 ص

تداول نشطاء فيديو لمقطع فيديو يكشف قيام جماعة الحوثي بتلغيم عدد من المدرعات والقطع الحربية التي تركوها بعد فرارهم من مدينة ميدي بحجة غرب اليمن.

ويظهر الفيديو قيام أفراد من الجيش بسحب أحدى المدرعات الحربية من أحد الأوكار التي فر منها الحوثيون، لتنفجر المدرعة بعد زرعها بلغم ، والذي لم ينتج عنه أية إصابات بشرية ، بحسب ما أظهره الفيديو.

يذكر أن الجيش الوطني كان قد أعلن رسمياً تحرير مدينة ميدي الساحلية بشكل كامل من العناصر الحوثيه بعد أن قتل عددا كبيرا منهم ، وفرار الباقين.

شاهد الفيديو: