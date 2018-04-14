متهم بخطف موظف: "تحرش بزوجتى ولازم يدفع الثمن"

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خطف موظف

خطف موظف وتوقيعه على ايصالات امانة

أدلى المتهمان بخطف موظف فى الهرم باعترافات تفصيلية أمام أورقة المحققين قائلين إن المجنى عليه تحرش بزوجة أحدهما حيث استدرجاه وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة وطلبا فدية وأضافا: "كان لازم يدفع الثمن".

الواقعة تعود عندما تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد بخطف موظف وطلب فدية 50 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "اسلام.م" و"رماح.ح" عاملين، وبإعداد كمين لهما ألقت قوة القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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