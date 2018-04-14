خبيرعسكري: الضربات على سوريا "تمثيلية"

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قال اللواء نصر سالم، الخبير العسكري، إن الضربة الأمريكية على سوريا أشبه بالتمثيلية بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا.

وأضاف سالم خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن تلك الضربات تهدف لتدمير سوريا كجزء من مخطط تدمير المنطقة العربية، مؤكدًا أن ما تم استخدامه في سوريا ليس غازا كيماويا، وإنما هو أشبه بالغاز المسيل للدموع.

 وتابع  الخبير العسكري ،أن الضربات الأمريكية تستهدف إضعاف سوريا لإخراجها من معادلة القوى العربية، مؤكدًا أن روسيا لن تواجه أمريكا وإلا ستكون نهاية العالم.

وشدد اللواء نصر سالم ، الخبير العسكري على ضرورة أن تخرج القمة العربية بقرارات مهمة، وأن يتحد العرب حتى يحافظوا على أرضهم من الذئاب.


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