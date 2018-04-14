أين نقابة المحامين من الانتهاكات التى يتعرض لها الحقوقيون؟

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حقوق الإنسان

نقابة المحامين

مركز النديم

نادر فرجانى

عايدة سيف الدولة

تضامن نادر فرجانى خبير الاقتصاد الدولى مع الدكتورة عايدة  سيف الدولة مدير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب  والناشطة  الحقوقية, وذلك عقب تقديم المحامى سمير صبرى  بلاغًا إلى النيابة العامة  يتهمها بالتحريض ضد الدولة ونشر الأخبار الكاذبة .

وقال فرجانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "عايدة سيف الدولة من النبهاء والنبلاء  ولها دور فى ميزان الإنسانية  ومعايير العدل فلم تفعل شيئًا سوى  أنها إدارة مركز  يدفع السوء عن ضحايا التعذيب وقامت برعايتهم".

وأضاف خبير الاقتصاد الدولى قائلاً: "سمير صبري، محامي البلاغات الكاذبة، تقدم ببلاغ للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا، يتهم فيه عايدة سيف الدولة "مديرة مركز النديم"، بالتحريض ضد الدولة وإحداث الفتنة ونشر أخبار كاذبة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار, فالأولى بالمحاسبة في دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون وإعلاء الحق والعدل محاسبة من يخطئون، ومن يساهمون في النيل من نشطاء حقوق الإنسان, أين نقابة المحامين؟ لماذا  تصمت عما يرتكب تجاه المحاماة الذين يتخصصون في رفع القضايا ضد أبناء مصر الشرفاء".

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