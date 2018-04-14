"جلال" يكشف المسكوت عنه فى "القلعة البيضاء"

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ايهاب جلال
ايهاب جلال

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إقالة

الزمالك

مرتضى منصور

ايهاب جلال

جهاز فنى جديد

قال إيهاب جلال، المدير الفني المقال من تدريب الزمالك، إنه لم يظلم أي لاعب منذ تولى المهمة بدليل إعادة باسم مرسى إلى مستواه، نافيًا كل التهم التي وجّهها إليه رئيس النادى، عقب إقالته من تدريب الفريق، مؤكدًا أن كل ما قيل عارٍ تماماً من الصحة. 

وتابع "جلال" لم أكن ديكتاتوريًا في التعامل مع باقي أفراد الجهاز المعاون، وكنت أستشيرهم  فى كل الأمور الفنية عكس ما تردد، مؤكدًا رفضه لأي تدخّلات خارجية فى التشكيل وفقا لما نشر بـ"الوطن". 

وأضاف: توليت مهمة تدريب الفريق خلال فترة صعبة، واعتبرتها تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، ولكنها فشلت، ولكنني استفدت منها الكثير، وتعرّضت لظروف أدت إلى سقوط الفريق وأبرزها الضغط من الإدارة بشكل مستمر، بجانب تراجع أداء الكثير من اللاعبين ودون أي مبررات.

وعن مستوى اللاعبين قال "جلال" إن خط الدفاع به لاعبون مميزون، لكن مستواهم غريب، ولا أعلم لماذا، وكنت أرحّب برحيل إسلام جمال والتعاقد مع مدافع آخر، وطلبت بضرورة التعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيسر، موضحًا لم أظلم ثنائي الفريق محمد إبراهيم وأيمن حفني، ورفض محاولات كثيرة بتجميد إبراهيم، لأنني مقتنع بقدراتهم  خاصة أنهم من الأعمدة الرئيسية للفريق.

واختتم: اندهشت من انتقاد أبناء الزمالك، والهجوم يومياً  على شخصي دون أى داعٍ، كما أن الصفقات التى أصر على التعاقد معها تتم مهاجمتها يومياً فى الكثير من وسائل الإعلام، وهو الأمر الذى أصاب اللاعبين بالإحباط الشديد.

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