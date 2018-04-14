"نافعة" يكشف أمرًا خطيرًا عن ضرب سوريا

14 أبريل 2018 - 10:48 ص

كشف الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن أن الضربة التى وجهتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا إلى روسيا "لم تمس المواقع الروسية والإيرانية".

وأضاف فى تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "الضربة الأمريكية تجنبت المواقع الروسية والإيرانية ولم تضعف القدرات الإستراتيجية للنظام السورى لكنها أنقذت ماء وجه ترامب".

وتابع: "مكاسب النظام السورى على الأرض لم تعتمد على السلاح الكيماوى وأمريكا لم تنتظر نتائج التحقيق لتوجيه الضربة".

واختتم بقوله: "اللعبة ستستمر وفق نفس القواعد وعلى حساب الشعوب العربية".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة نافعة حيث قال إبراهيم حسن: الأحمق ترامب هدد فى تويتة روسيا وبشار، فقاموا بإخلاء المواقع العسكرية المحتمل ضربها، فعمل ترامب طلعة هوليوودية سينمائية لضرب مواقع فاضية بموافقة روسيا، ماذا تستنتج؟ كلهم يدعمون بشار الأسد!"

وذكر أخر مؤكدًا "اللعبة فى سوريا لا شك أنها ستستمر بعد هذه الضربة الأمريكية.. ولكنها بالتأكيد وفق قواعد جديدة".

كان أعلن الرئيس الأمريكى بالأمس قرارًا بضرب سوريا مشاركتًا مع دولتى بريطانيا وفرنسا، فى خطاب ألقاه بالأمس.