زين الدين: على العرب التخلى عن التهريج للوقوف بجانب سوريا

14 أبريل 2018 - 10:59 ص

طالب وجدى زين الدين، الكتب الصحفى ورئيس تحرير جريدة الوفد، القمة العربية التى ستعقد بالدمام فى المملكة العربية السعودية غدا ومن المقرر أن تناقش ملفات مهمة على رأسها القضية الفلسطينية والسورية بأن تكون كلمتها واحدة بعيدة عن تفرق الآراء وفيما أسماه بالتهريج العربى الذى حدث خلال العقود الماضية فى القمم السالفة.

وأضاف زين الدين خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "القمة العربية ومؤامرات السقوط المربع" بأن الفرصة أمام الدول العربية، لتبدأ عهداً جديداً، لتفويت الفرصة على المتآمرين الذين يريدون هذا الخراب الذى انتشر فى عدد من البلدان العربية الشقيقة، وهذا لا يخفى على أحد وأمامها أيضًا أن تبدأ خطوات عملية حقيقية نحو التوحد، ليس بالكلام ولا بالتنديد فلابد من قرار عربى موحد، وهو وحده الكفيل بإحباط كل المؤامرات التى تقوم بها إسرائيل بالتعاون مع الدول الأوروبية الأخرى.

وتابع الكاتب الصحفى: "ما الذى يمنع أن تبدأ إجراءات هذه الوحدة؟ فالسقوط العربى، لن يستثنى قطراًعن الآخر، بل المصيبة ستنال الجميع بلا استثناء وما أنادى به ليس حلماً بعيداً أو صعب التحقيق.. ولكن الأمر باختصار شديد يحتاج إلى التخلى عن أى أنانية فى أى دولة عربية، فالكوارث التى تحل ستطول الجميع بلا استثناء".