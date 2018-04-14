» تصريح نارى لـ"إعلامى" عن"الفياجرا"

14 أبريل 2018 - 11:00 ص

علق الدكتور والإعلامي خالد منتصر، على مرور 20 عامًا على اختراع أقراص "الفياجرا"، قائلا: "الفياجرا حسنت مشكلة الأداء الجنسي للمصريين، ولم تحسن العلاقة الجنسية"

وأضاف "منتصر" خلال لقائه ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، إن العلاقة الجنسية او الحميمية هى مفهوم أشمل وأعم عن الآداء الجنسي، مؤكدًا ضرورة تغيير الثقافة الجنسية لدى المصريين، حتى تتحسن هذه العلاقة.

وتابع منتصر بأن مسألة الجنس لدى المرأة معقدة، ولم يتم التعريف أو حل هذه العقد في الثقافة المصرية.

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