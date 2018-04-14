  • السبت 14 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:49 ص
بحث متقدم
القوات المسلحة

استشهاد 8 أبطال من "الجيش" بعد إحباط عملية إرهابية

ترامب

"نافعة" يكشف أمرًا خطيرًا عن ضرب سوريا

أرشيفية

الموساد يكشف سر الاستخفاف بمعلومات "أشرف مروان"

محمد بديع والبلتاجى

النقض توجه صفعة جديدة للإخوان في "فض رابعة"

ايهاب جلال

"جلال" يكشف المسكوت عنه فى "القلعة البيضاء"

تسريب فضائح جنسية لزوجة بشار الأسد

عرض عراقى للجوء سياسى لـ"بشار"

بوتين

أول رد من بوتين على الضربات العسكرية في سوريا

الكاتب الصحفي جمال سلطان

"بشار" سيترك الكرسى ذليلا مكللا بعار الخيانة

الضربة العسكرية ضد بشار

هذا ما قالته دول العالم عن الضربة العسكرية فى سوريا

ارشيف

صلاح يتغزل في جماهير "الريدز"

بالفيديو..

تصريح نارى لـ"إعلامى" عن"الفياجرا"

آخر الأخبار

الإعلامي خالد منتصر
الإعلامي خالد منتصر

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بالفيديو....مصري يقيم عزاء لكلب

#

مؤسس "فيس بوك" يرد الصفعة لـ"أبل": ما تفعلوه سخيف وضحل

#

"مصر للطيران" تعلن موعد رحلاتها لروسيا

#

القبض على 4 أعضاء خلية لداعش

علق الدكتور والإعلامي  خالد منتصر، على مرور 20 عامًا على اختراع أقراص "الفياجرا"، قائلا: "الفياجرا حسنت مشكلة الأداء الجنسي للمصريين، ولم تحسن العلاقة الجنسية"

وأضاف "منتصر" خلال لقائه ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، إن العلاقة الجنسية او الحميمية هى مفهوم أشمل وأعم عن الآداء الجنسي، مؤكدًا ضرورة تغيير الثقافة الجنسية لدى المصريين، حتى تتحسن هذه العلاقة.

وتابع  منتصر بأن مسألة الجنس لدى المرأة معقدة، ولم يتم التعريف أو حل هذه العقد في الثقافة المصرية.

 

 شاهد الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني
شارك معنا

اخترنا لك

» تصريح نارى لـ"إعلامى" عن"الفياجرا"
» بالصور.. أول ظهور لجهاز الزمالك الجديد
» بالفيديو.. الحوثيون يلغمون مدرعاتهم
» مليشيات الحوثي : القتال معنا يسقط المطر
» هجوم ناري من "مرتضى" على لاعبي الزمالك
» اصطدام عربة "كارو" بقطار "الأقصر والكرنك"
» 10 عادات تمنعك من فقدان الوزن رغم الحمية
» آمال فريد: كان مبدئي "ممنوع البوس" ولا ممثل يمسك ايدي
» ماذا قال "كلوب" عن احتمالية رحيل "صلاح"؟
» شاهد .. مخمور يقتل مطربة شهيرة رفضت الرقص أمامه
» الكشف عن الأماكن التي استهدفها القصف الأمريكي بسوريا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين