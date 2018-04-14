تسمم موظفة بالمنوفية

14 أبريل 2018 - 11:03 ص

تعرضت موظفة للتسمم إثر تناولها قرص حفظ القمح عن طريق الخطأ بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد باستقبال مستشفى الشهداء المركزى "ن ع م" موظفة، ومقيمة دائرة المركز مصابة بحالة تسمم، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".

وبسؤال شقيقها موظف بالأوقاف ومقيم دائرة المركز، أفاد بتناول شقيقته قرص لحفظ القمح عن طريق الخطأ، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.