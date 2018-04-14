الموساد يكشف سر الاستخفاف بمعلومات "أشرف مروان"

14 أبريل 2018 - 11:11 ص

قال تسفي زامير، رئيس الموساد الأسبق في تصريح للقناة العاشرة الإسرائيلية إنّ المعلومات الاستخبارية التي نقلها أشرف مروان، مساعد الرئيس المصري الراحل أنور السادات، والذي كان يعمل لصالح الموساد، بشأن موعد اندلاع الحرب، "كانت دقيقة".

وحمّل زامير جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، المسؤولية عن عدم التعاطي بجدية مع هذه المعلومات، مما مكّن مصر من توجيه ضربة مفاجئة لإسرائيل ، بحسب العربي الجديد.

كما وصف مروان، بأنّه "المصدر الاستخباري الأكثر ثقة، الذي تمكّنت إسرائيل من تجنيده لصالحها".

جاء هذا ضمن مقابلات حول تجاربهم في قيادة الموساد، مع قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة، الليلة الماضية، شملت أيضاً تسفي زامير، شفطاي شفيط، داني ياتوم، إنّ موشيه ديان، الذي كان وزيراً للحرب أثناء الحرب، تعاطى باستخفاف مع المعلومات التي جلبها الموساد، لأنّه كان يرى فيه كرئيس للموساد جزءاً من المعسكر الذي تمثّله رئيسة الحكومة غولدا مائير، التي كان يخطط لخلافتها في الحكم.

يذكر أن يديعوت أحرنوت الصحيفة العبرية كانت قد نشرت أواخر مارس الماضي تصريحات لستة مسؤولين "إسرائيليين" شغلوا في السابق منصب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي "الموساد"، والذين أبدوا قلقهم من تعمّق السفاد في المجتمع "الإسرائيلي" ومؤسساته الرسمية.

وقال شابتاي شافيت (78 عاما) أحد رؤساء الموساد السابقين أنه يشعر بسوء شديد حيال ما يحدث في البلاد اليوم، والفساد عميق جدا وشامل للغاية، ولا توجد خطوط حمراء ولا محظورات، ويضاف إلى ذلك الصدع بين الناس".

بينما وصف زمير حال "إسرائيل" بـ"المريض"، قائلا: "نحن في حالة يرثى لها، قد يكون نتنياهو قد تسلّم البلد وهي تعاني من أعراض مرضية، لكنه أوصلها إلى الحالة الخطيرة لمرض خبيث".