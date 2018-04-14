  • السبت 14 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:49 ص
بحث متقدم
القوات المسلحة

استشهاد 8 أبطال من "الجيش" بعد إحباط عملية إرهابية

ترامب

"نافعة" يكشف أمرًا خطيرًا عن ضرب سوريا

أرشيفية

الموساد يكشف سر الاستخفاف بمعلومات "أشرف مروان"

محمد بديع والبلتاجى

النقض توجه صفعة جديدة للإخوان في "فض رابعة"

ايهاب جلال

"جلال" يكشف المسكوت عنه فى "القلعة البيضاء"

تسريب فضائح جنسية لزوجة بشار الأسد

عرض عراقى للجوء سياسى لـ"بشار"

بوتين

أول رد من بوتين على الضربات العسكرية في سوريا

الكاتب الصحفي جمال سلطان

"بشار" سيترك الكرسى ذليلا مكللا بعار الخيانة

الضربة العسكرية ضد بشار

هذا ما قالته دول العالم عن الضربة العسكرية فى سوريا

ارشيف

صلاح يتغزل في جماهير "الريدز"

الموساد يكشف سر الاستخفاف بمعلومات "أشرف مروان"

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

عبد القادر وحيد - متابعات

أخبار متعلقة
#

توأم بأسيوط يفوزان بالمركز الأول بمسابقة ابن الهيثم للعلوم والتكنولوجيا

#

أول تعليق من أسرة الشهيدة "ميادة أشرف" على أحكام اليوم

#

السجن عامين لمقدمة برنامج بتهمة الزنا

#

أشرف مروان العميل الأفضل فى كل العصور

أشرف مروان

رئيس الموساد

تسفي زامير

معلومات دقيقة

قال تسفي زامير، رئيس الموساد الأسبق في تصريح للقناة العاشرة الإسرائيلية إنّ المعلومات الاستخبارية التي نقلها أشرف مروان، مساعد الرئيس المصري الراحل أنور السادات، والذي كان يعمل لصالح الموساد، بشأن موعد اندلاع الحرب، "كانت دقيقة".

وحمّل زامير  جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، المسؤولية عن عدم التعاطي بجدية مع هذه المعلومات، مما مكّن مصر من توجيه ضربة مفاجئة لإسرائيل ، بحسب العربي الجديد.

كما وصف مروان، بأنّه "المصدر الاستخباري الأكثر ثقة، الذي تمكّنت إسرائيل من تجنيده لصالحها".

جاء هذا  ضمن مقابلات حول تجاربهم في قيادة الموساد، مع قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة، الليلة الماضية، شملت أيضاً تسفي زامير، شفطاي شفيط، داني ياتوم، إنّ موشيه ديان، الذي كان وزيراً للحرب أثناء الحرب، تعاطى باستخفاف مع المعلومات التي جلبها الموساد، لأنّه كان يرى فيه كرئيس للموساد جزءاً من المعسكر الذي تمثّله رئيسة الحكومة غولدا مائير، التي كان يخطط لخلافتها في الحكم.

يذكر أن يديعوت أحرنوت الصحيفة العبرية كانت قد نشرت أواخر مارس الماضي تصريحات لستة مسؤولين "إسرائيليين" شغلوا في السابق منصب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي "الموساد"، والذين أبدوا قلقهم من تعمّق السفاد في المجتمع "الإسرائيلي" ومؤسساته الرسمية.

وقال شابتاي شافيت (78 عاما) أحد رؤساء الموساد السابقين أنه يشعر بسوء شديد حيال ما يحدث في البلاد اليوم، والفساد عميق جدا وشامل للغاية، ولا توجد خطوط حمراء ولا محظورات، ويضاف إلى ذلك الصدع بين الناس".

بينما  وصف زمير حال "إسرائيل" بـ"المريض"، قائلا: "نحن في حالة يرثى لها، قد يكون نتنياهو قد تسلّم البلد وهي تعاني من أعراض مرضية، لكنه أوصلها إلى الحالة الخطيرة لمرض خبيث".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني
شارك معنا

اخترنا لك

» تصريح نارى لـ"إعلامى" عن"الفياجرا"
» بالصور.. أول ظهور لجهاز الزمالك الجديد
» بالفيديو.. الحوثيون يلغمون مدرعاتهم
» مليشيات الحوثي : القتال معنا يسقط المطر
» هجوم ناري من "مرتضى" على لاعبي الزمالك
» اصطدام عربة "كارو" بقطار "الأقصر والكرنك"
» 10 عادات تمنعك من فقدان الوزن رغم الحمية
» آمال فريد: كان مبدئي "ممنوع البوس" ولا ممثل يمسك ايدي
» ماذا قال "كلوب" عن احتمالية رحيل "صلاح"؟
» شاهد .. مخمور يقتل مطربة شهيرة رفضت الرقص أمامه
» الكشف عن الأماكن التي استهدفها القصف الأمريكي بسوريا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين