الكتاتنى: العدوان الثلاثى على سوريا وقع بـ 103 صواريخ جوية

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اسلام الكتاتني

علق إسلام الكتاتنى  الباحث فى  شئون الحركات الإسلامية  على الضربة التى أحدثتها الدول الثلاث أمريكا وفرنسا وبريطانيا والتى عرفت إعلاميا بالعدوان الثلاثى ضد الدولة السورية ,  بأن ما حدث  هو إحياء لذكرى ضرب الولايات المتحدة العام الماضى للأراضى السورية.

وقال الكتاتنى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى  "فيس بوك":  "مثل هذه الأيام من العام الماضى  الولايات المتحدة  ضربت سوريا  بـ59  صاروخ توما هوك وكروز".

وأضاف الخبير فى شئون  الحركات الإسلامية : "اليوم تضرب الدول الثلاث أمريكا وبريطانيا وفرنسا  الأراضى السورية  وذلك بـ 103 صواريخ جوية".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن  البدء فى عملية عسكرية ضد  النظام السوري ردًا على استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين في سوريا.
وقال الرئيس ترامب في كلمة موجهة للأمة الأمريكية بأن أمريكا لن تسمح باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين معلنًا أن فرنسا وبريطانيا مشاركين في العملية العسكرية بفاعلية ضد النظام السوري, كما وحذّر  روسيا وإيران من استمرار علاقاتهما مع النظام السوري الذي يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه.

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