استشهاد 8 أبطال من "الجيش" بعد إحباط عملية إرهابية

14 أبريل 2018 - 11:28 ص

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، عن إحباط عملية إرهابية كبرى بوسط سيناء.

وأضاف في بيان نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، قائلًا: "في إطار العملية الشاملة ( سيناء 2018 ) ونتيجة لإحكام السيطرة الأمنية على مختلف المناطق بسيناء، فقد تمكنت القوات المسلحة اليوم من إحباط عملية إرهابية كبرى".

وتابع "الرافعي": "حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية مكونة من عدد (14) فردا منهم عدد (4) أفراد يرتدون الأحزمة الناسفة ومسلحين جميعًا بالبنادق الآلية والرشاش المتوسط وRBJ اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء مستغلة فترة وحالة الظلام التى تصاحب توقيت الفجر إلا أنه نتيجة ليقظة وانتباه عناصر الخدمة والحراسة البواسل، فقد تمكنوا من منعهم والإشتباك معهم بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة".

وأكد المتحدث العسكري، "أن الاشبتاك أدى إلى مقتل جميع العناصر الإرهابية وعددهم (14) فردا، حيث أسرعت العناصر التى ترتدى الأحزمة الناسفة بتفجير أنفسهم بمحيط المعسكر فنتج عن ذلك استشهاد عدد (8) أفراد من القوات المسلحة وإصابة عدد (15) فرد آخرين بإصابات مختلفة نتيجة لتطاير الشظايا" .

وأختتم البيان بقوله: "تنعى القوات المسلحة أبطالها البواسل الذين يضحون بكل غال ونفيس فداءً لمصرنا الغالية، فإنها تؤكد استمرارها فى جهودها لاقتلاع الإرهاب الذى يقوم حالياً بمحاولات يائسة لاستهداف عناصرنا عبر العمليات الانتحارية، حفظ الله مصر من شرور الإرهاب".