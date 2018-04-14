أحمد عكاشة: اللي معندوش إرادة عليه الذهاب لـ"بيطري"

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دي إم سي

أسامة كمال

أحمد عكاشة بيطري

طالب الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، من يعاني من عدم وجود إرادة عليه أن يذهب إلى طبيب بيطري، فالإنسان لديه إرادة، وهى ليست موجودة عند الحيوان.

وأشار "عكاشة"، خلال حواره بفضائية "دي إم سي"، إلى أن الضمير والأخلاق توجد في الفص الأمامي للمخ، وهو ما يميز بين الصواب، والخطأ، والحلال والحرام.

وتابع أستاذ الطب النفسي، بأن الله ميز الإنسان عن الحيوان بالعقل والتمييز، فالفص الأمامي للمخ عند الحيوان لا يعمل.

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