  • السبت 14 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:43 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"ديلي ميل" :"صلاح" مشتاق لرؤية هذا اللاعب

بشار الأسد

أول رد فعل من الأسد على الضربات العسكرية

الدكتور محمد البرادعي،

البرادعى: "احقنوا الدماء"

ارشيفية

متهم: لست إخوانيًا والسيسى عمل مشروعات عظيمة

ظهور بشار أكذوبة

القاسم عن ظهور بشار: اللقطة قديمة..عمرها سنوات

أرشفية

السعودية تعلن تأييدها للهجمات على مواقع بشار ‎

بشار الاسد

تمرد "العلويين".. كلمة السر في الهجوم الكيميائي بسوريا

القوات المسلحة

استشهاد 8 أبطال من "الجيش" بعد إحباط عملية إرهابية

احمد عز

انتهاء قضية "حديد الدخيلة"

ترامب

"نافعة" يكشف أمرًا خطيرًا عن ضرب سوريا

بدء محاكمة بديع وآخرين فى فض"اعتصام رابعة"

قضايا وحوادث

محمد بديع
محمد بديع

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

بدء محاكمة بديع وآخرين في فض اعتصام رابعة

#

بدء محاكمة بديع في "اعتصام رابعة"

#

النيابة بـ"فض رابعة" تقدم 3 تقارير طبية للمتهمين

#

قاض فض رابعة يحذر المتهمين: "هحبسكم"

انطلقت منذ قليل، محاكمة بديع و738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، برئاسة المستشار حسن فريد.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تلقى بنفسها من أعلى كوبر قصر النيل
» "أفيخاي أدرعي" يعظ المقاومة بالأحاديث النبوية
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» تصريح نارى لـ"إعلامى" عن"الفياجرا"
» بالصور.. أول ظهور لجهاز الزمالك الجديد
» بالفيديو.. الحوثيون يلغمون مدرعاتهم
» مليشيات الحوثي : القتال معنا يسقط المطر
» هجوم ناري من "مرتضى" على لاعبي الزمالك
» اصطدام عربة "كارو" بقطار "الأقصر والكرنك"
» 10 عادات تمنعك من فقدان الوزن رغم الحمية
» آمال فريد: كان مبدئي "ممنوع البوس" ولا ممثل يمسك ايدي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين