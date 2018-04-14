  • السبت 14 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:43 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"ديلي ميل" :"صلاح" مشتاق لرؤية هذا اللاعب

بشار الأسد

أول رد فعل من الأسد على الضربات العسكرية

الدكتور محمد البرادعي،

البرادعى: "احقنوا الدماء"

ارشيفية

متهم: لست إخوانيًا والسيسى عمل مشروعات عظيمة

ظهور بشار أكذوبة

القاسم عن ظهور بشار: اللقطة قديمة..عمرها سنوات

أرشفية

السعودية تعلن تأييدها للهجمات على مواقع بشار ‎

بشار الاسد

تمرد "العلويين".. كلمة السر في الهجوم الكيميائي بسوريا

القوات المسلحة

استشهاد 8 أبطال من "الجيش" بعد إحباط عملية إرهابية

احمد عز

انتهاء قضية "حديد الدخيلة"

ترامب

"نافعة" يكشف أمرًا خطيرًا عن ضرب سوريا

أبوشقة: 5 أسباب لتنامي فوضى الأحياء

الحياة السياسية

بهاء الدين أبو شقة رئيسًا للهيئة البرلمانية للوفد
ابوشقة

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"أبو شقة": لا ديمقراطية في مصر بدون حزب الوفد

#

انتخابات مصر.. الأغنياء في اللجان والفقراء ممتنعون

#

«حسن نافعة» يفتح النار على المعارضة.. لهذا السبب

#

3 أسباب وراء صفقة الغاز الكبرى بين مصر وإسرائيل

حديد الدخيلة

التصالح مع الدولة

انقضاء الدعوى

محاكم التجمع الخامس

أرجع المستشار بهاء الدين أبو شقة, رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية, الأسباب وراء انتشار ظاهرة  الإهمال واللامبالاة التى تسود الأحياء والشوارع، إلى تقاعس مسئولى الأحياء الذين يرون كل مظاهر الفوضى ولا يتحركون، لذلك على الحكومة نسف هذا التسيب من  جذوره، وإعادة النظر فى سياسة من يتولى رئاسة الأحياء والمدن والقرى، ولا يجب إعفاء المحافظين من مسئوليتهم فى هذا الصدد فهم المسئولون بالدرجة الأولى عن كل مظاهر إهمال رؤساء الأحياء.

وأضاف أبو شقة  خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "خطر الأكشاك" بأن الإهمال والفوضى التى ضربت بجذورها ليست وليد فترة زمنية محددة، وإنما هى تراكم عقود طويلة، لذلك حان الوقت للتخلص منها لأنها عطلت أموراً كثيرة وجعلت المواطنين يضجون من الشكوى ويشعرون بالإحباط واليأس.

وتابع مرددا: "واجب المحافظين اتباع سياسات جديدة، تشعر الموطن أن هؤلاء المسئولين يعملون لخدمته، ولذلك لابد من إعادة النظر فيما يتعلق بسياسة إقامة الأكشاك والمشروعات التى تعتدى على مرافق الدولة من كهرباء ومياه   وباتت ظاهرة خطيرة على سلامة المجتمع والناس، وهذا هو دور المحافظين فهم المسئولون بالدرجة الأولى".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تلقى بنفسها من أعلى كوبر قصر النيل
» "أفيخاي أدرعي" يعظ المقاومة بالأحاديث النبوية
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» تصريح نارى لـ"إعلامى" عن"الفياجرا"
» بالصور.. أول ظهور لجهاز الزمالك الجديد
» بالفيديو.. الحوثيون يلغمون مدرعاتهم
» مليشيات الحوثي : القتال معنا يسقط المطر
» هجوم ناري من "مرتضى" على لاعبي الزمالك
» اصطدام عربة "كارو" بقطار "الأقصر والكرنك"
» 10 عادات تمنعك من فقدان الوزن رغم الحمية
» آمال فريد: كان مبدئي "ممنوع البوس" ولا ممثل يمسك ايدي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين