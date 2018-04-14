ضبط 4 أطنان ألبان فاسدة ببنى سويف

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شنت مباحث التموين ببنى سويف بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وتم ضبط 4 أطنان ألبان فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

وحررت الحملة  القضية رقم 88 جنح مركز الفشن لسنة 2018 ضد "طه م.خ" 32 سنة، مقيم زرابى الحيبة مركز الفشن، صاحب معمل ألبان، لحيازته طن ألبان غير صالحة، كما حررت الحملة القضية رقم 7160 جنح مركز بنى سويف لسنة 2018 ضد "تامر ج.ش" 37 سنة، مقيم مركز بنى سويف، صاحب معمل ألبان، لحيازته طن ألبان غير صالحة.

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