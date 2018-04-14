  • السبت 14 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:42 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"ديلي ميل" :"صلاح" مشتاق لرؤية هذا اللاعب

بشار الأسد

أول رد فعل من الأسد على الضربات العسكرية

الدكتور محمد البرادعي،

البرادعى: "احقنوا الدماء"

ارشيفية

متهم: لست إخوانيًا والسيسى عمل مشروعات عظيمة

ظهور بشار أكذوبة

القاسم عن ظهور بشار: اللقطة قديمة..عمرها سنوات

أرشفية

السعودية تعلن تأييدها للهجمات على مواقع بشار ‎

بشار الاسد

تمرد "العلويين".. كلمة السر في الهجوم الكيميائي بسوريا

القوات المسلحة

استشهاد 8 أبطال من "الجيش" بعد إحباط عملية إرهابية

احمد عز

انتهاء قضية "حديد الدخيلة"

ترامب

"نافعة" يكشف أمرًا خطيرًا عن ضرب سوريا

أول تعليق لـ"عمرو موسى" بعد العدوان الثلاثي بسوريا

الحياة السياسية

موسي
موسي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

بيان لـ"وزارة الدفاع الروسية" بشأن العدوان الثلاثي على سوريا

#

أسامة الشيخ بعد استقالته: لسه بحترم نفسي

#

«ماكرون» يدعو إلى هدنة إنسانية في «الغوطة الشرقية»

#

إعلامي يحرج "مصطفي موسى" بسؤال شخصي

علق الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية  عمرو موسى، علي الحرب التي شنتها أمريكا ومعها فرنسا وبريطانيا، قائلًا: "ما حدث من عدوان ثلاثي علي روسيا يرسل "رسائلة متناقضة".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بـ"تويتر": "الغارات الثلاثية ضد مواقع في سوريا ترسل رسائل متناقضة أولها أنها ترد علي استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، ولكنها في الواقع تمثل ردًا غير مؤثر".

وتابع: "ثانيًا أنه إذا كان هذا هو العقاب ضد استخدام الكيماوي فان هناك إذن ضوء أصفر وليس أحمر إزاء هذا الاستخدام (إذا كان حدث بالفعل) وذلك بالموازنة بين مكاسب الضربات السورية ونتائج" العقاب" الأمريكي".

وأردف "موسي"،: "ثالثًا أنه تم إبلاغ روسيًا مسبقًا بالغارات ونطاقها، ما يعني أن الأمر لن يستدعي تصعيدًا أو صدامًا أمريكيا أو غربيا مع روسيا إلا من حيث التصريحات والبيانات ومجلس الأمن .. الخ"

وتابع "موسى": "رابعًا أن هناك عنصر حفظ ماء الوجه خصوصا بعد أن توعد الرئيس ترامب على تويتر بإجراء عسكري قريب، وخامسها هناك تأكيد لتفاهم أمريكي روسي، تأخذه بالحسبان تركيا وإيران، علي أطر التصرف في سوريا وحدوده دون الاهتمام بدور عربي".

واختتم تديونتة بقولة، :" يلاحظ عدم مساس الغارات بأية مواقع إيرانية او تابعة لها . "

جدير بالذكر أن القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية قد شنت حربًا علي بعض المواقع السورية مسار أمس، في عملية ادعوا بانها جاءت لمعاقبة دمشق على شنها هجوما كيميائيا في دوما بالغوطة الشرقية قبل أسبوع .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تلقى بنفسها من أعلى كوبر قصر النيل
» "أفيخاي أدرعي" يعظ المقاومة بالأحاديث النبوية
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» تصريح نارى لـ"إعلامى" عن"الفياجرا"
» بالصور.. أول ظهور لجهاز الزمالك الجديد
» بالفيديو.. الحوثيون يلغمون مدرعاتهم
» مليشيات الحوثي : القتال معنا يسقط المطر
» هجوم ناري من "مرتضى" على لاعبي الزمالك
» اصطدام عربة "كارو" بقطار "الأقصر والكرنك"
» 10 عادات تمنعك من فقدان الوزن رغم الحمية
» آمال فريد: كان مبدئي "ممنوع البوس" ولا ممثل يمسك ايدي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين