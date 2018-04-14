الأسواني يستنكر موقف الإعلام المتناقض من سوريا

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الضربة الثلاثية

كشف الدكتور والروائي علاء الأسواني عن الآلية التي سيسير عليها للإعلام المصري بشأن كيفية الحديث عن سوريا بعد الغزو الثلاثي عليها.

وقال بطريقة روائية في تدوينة له على حسابه الخاص بـ"تويتر": "صباح الخير يا فندم، اتصلت بسيادتك بالليل وتركت رسالة، أنا طالع هوا الليلة ومحتاج تعليمات محددة أقولها في البرنامج".

وتابع، الأسواني: "الخط بتاعنا كان دعم بشار ونفي تام أنه ضرب الشعب بالكيماوي، أيضًا بندعم ترامب لأنه ضد الإخوان".

وأضاف: "دلوقتي ترامب بيضرب في بشار، يبقى إحنا مع مين ؟ برجاء التفضل بسرعة الرد".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة الأسواني حيث قال علاء شعبان، الرد: قول أي حاجه عندنا معلومات أكيدة إن ماحدش بيتفرج عليكو خلاص".

وأضاف آخر: "إحنا في المواقف الصعبة دي لام نختفي ومنظهرش، هي دي فهلوة السياسة المصرية "

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