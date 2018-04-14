الأهلي يرفض رحيل هشام محمد بنهاية الموسم

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رفض حسام البدري المدير الفني للأهلي، فكرة رحيل هشام محمد لاعب وسط الفريق، رغم عدم مشاركته مع الفريق بشكل مُنتظم.

جاء ذلك بعد أن طلب "هشام" الرحيل في نهاية الموسم واللعب لأحد الأندية المحلية، ومنها المقاصة الذى تألق بين صفوفه الموسم الماضي.

وهو ما رفضه المدير الفني للأهلي مؤكدا أنه سيحتاج لجهود اللاعب الموسم المقبل، وسيدفع به فى المباريات، مؤكدًا أن ظروف إصابته أكثر من مرة هذا الموسم كانت أحد أسباب عدم مشاركته بشكل مُنتظم.


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